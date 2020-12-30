كولورادو/ سانتياجو 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكية جارد بولس الثلاثاء أن المسؤولين في ولايته اكتشفوا أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.وأوضح بولس في بيان أن الشخص المصاب هو شاب في العشرينيات من عمره وليس له تاريخ من السفر خارج البلاد. وهذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية.كما أعلنت تشيلي عن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بعدما كشفت وزارة الصحة في البلاد أنه تم اكتشاف الإصابة بالسلالة الجديدة لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم 22 ديسمبر.// انتهى //04:01ت م0199