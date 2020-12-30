شنغهاي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.وأضافت أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:17ت م0203