عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/5/15 هـ الموافق 2020/12/30 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يدعو سُلطان عُمان للقمة الخليجية
خادم الحرمين يجدد التأكيد على أولوية صحة المواطنين والمقيمين
مجلس الوزراء يرحب بـ «قادة الخليج» ويؤكد على تعزيز العمل المشترك
أمير الرياض يلتقي مدير الاتصالات ورئيس الإنماء وسفير موريشيوس
فيصل بن مشعل: المملكة حريصةٌ على التواصل الفاعل مع مختلف الدول
قرار شوري لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التعليم لدى الجامعات
المملكة تؤسِّس لمرحلة علمية جديدة لدراسة «جينوم الإبل»
خطة لجنة الحج والعمرة والزيارة على طاولة بنتن
«سيف» منصة خدمات أمنية لتنمية الكوادر البشرية بالمملكة
الصحة: إقبال كبير على مراكز لقاح كورونا.. والتوسع فيها قريباً
2020.. عام دامٍ للصحافة
الرجوب: اجتماع لمركزي منظمة التحرير لمناقشة البرنامج السياسي
قائد عسكري سوداني: لن نفرط بأي شبر من أراضي الوطن
الصحة العالمية تنبه من جوائح أسوأ
العراق: القبض على قيادي داعشي
// يتبع //
06:03ت م
0003