الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يدعو سُلطان عُمان للقمة الخليجيةخادم الحرمين يجدد التأكيد على أولوية صحة المواطنين والمقيمينمجلس الوزراء يرحب بـ «قادة الخليج» ويؤكد على تعزيز العمل المشتركأمير الرياض يلتقي مدير الاتصالات ورئيس الإنماء وسفير موريشيوسفيصل بن مشعل: المملكة حريصةٌ على التواصل الفاعل مع مختلف الدولقرار شوري لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التعليم لدى الجامعاتالمملكة تؤسِّس لمرحلة علمية جديدة لدراسة «جينوم الإبل»خطة لجنة الحج والعمرة والزيارة على طاولة بنتن«سيف» منصة خدمات أمنية لتنمية الكوادر البشرية بالمملكةالصحة: إقبال كبير على مراكز لقاح كورونا.. والتوسع فيها قريباً2020.. عام دامٍ للصحافةالرجوب: اجتماع لمركزي منظمة التحرير لمناقشة البرنامج السياسيقائد عسكري سوداني: لن نفرط بأي شبر من أراضي الوطنالصحة العالمية تنبه من جوائح أسوأالعراق: القبض على قيادي داعشي// يتبع //06:03ت م0003