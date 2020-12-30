وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مزيد من الفرص والمكاسب للمرأة السعودية ) : يمثل إعلان فرص لتوظيف مضيفات جويات بالخطوط السعودية مكسباً جديداً يتحقق للمرأة السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي توالت أوامره منذ العام 2015 بمنح عدد كبير من الحقوق والمزايا للمرأة؛ أبرزها حقها في استصدار وثائقها الثبوتية، ومراجعة الجهات الحكومية دون حاجة للقيود السابقة، وحق دخول الملاعب، وتولي الوظائف القيادية، بما يمكنها من القيام بدور مساوٍ للرجل في خدمة وطنها، وتحقيق ما تصبو إليه، بدعم من الدولة. وهو واقع عززته الدولة بتعديل عدد من الأنظمة القانونية، وسن قوانين جديدة ترسخ تلك المكاسب. وهو عطاء تستحقه المرأة السعودية بإقبالها على التعليم في مساراته كافة، ونجاحها في البعثات الخارجية، وإتقانها عملها في وظائف القطاعين العام والخاص. وتم تعزيز ذلك من خلال إيلاء المرأة السعودية دوراً كبيراً وواضحاً في رؤية المملكة 2030، التي حددت لجميع فئات المواطنين أدوارهم في انتشال المملكة من الاعتماد على مدخول النفط وحده، والعبور إلى هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني، بما يحقق للمواطنين جودة حياة عالية النوعية، تليق بهم وبالوطن العزيز. وها هي الأبواب مشرعة أمام الفتاة السعودية الراغبة في العمل، والتدريب، لتحقيق تطلعاتها، وبناء مستقبلها على الوجه الذي تصبو إليه.// انتهى //06:04ت م0008