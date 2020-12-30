القاهرة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكامل المشروعات في المناطق الاقتصادية لقناة السويس، والسعي لتخفيض أعباء الاستيراد واستشراف فرص التصدير للخارج، بالتزامن مع استراتيجية توطين الصناعة في البلاد.وأشارت إلى نفي الحكومة المصرية فرض حظر تجول بكافة محافظات الجمهورية، وتأكيدها أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا تضمنت عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أبرزها وقف أي فعاليات أو احتفالات خلال الفترة المقبلة.ولفتت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 54 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 135233 حالة إصابة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.وتناقلت صحف الأربعاء دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي اليوم، لبحث مستجدات العملية السياسية.وتحدثت عن مواصلة الخرطوم وأديس أبابا أمس حشد قواتهما، ووضعها في حالة تأهب قصوى، بعد إعلان السودان سيطرته على كل الأراضي الحدودية التابعة له، في وقت تعهدت فيه أثيوبيا باتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها.ونوّهت إلى رفض مجلس النواب الأمريكي "الفيتو الرئاسي" الذي استخدمه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، في تحرك يكشف تصاعد النزاع بين الجانبين.// انتهى //09:43ت م0014