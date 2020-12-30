بيروت 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الأوساط السياسية والشعبية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية على نحو غير مسبوق بعد فشل كل المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة .وتطرقت صحف اليوم إلى إعلان السلطات الروسية أمس عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح جراء استهداف مسلحين لناقلتهم جنوب شرقي منطقة أدلب.وسلطت الضوء على تأكيد مستشار رئيس الوزراء في الخرطوم جمعة كندة أمس، أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود.وأوردت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس، أن بلاده لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني، مؤكدًا أن النظام الإيراني يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة .وأشارت صحف بيروت إلى تأكيد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس، أن بلاده لن تسمح لإيران بالهروب من العدالة، بشأن إسقاطها طائرة ركاب لبلاده، مطلع العام الحالي.// انتهى //10:11ت م0015