الخرطوم 15 جمادى الاول 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 020 2 واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان الجيش السوداني أمس، أن قواته وصلت إلى مواقع تمكنها من السيطرة على كل الأراضي السودانية على الحدود مع إثيوبيا، وإن ما بقي من أراضٍ سودانية على الحدود ليس فيه أي وجود للقوات الإثيوبية.ولفتت الانتباه إلى عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ناقش خلالها تطورات الأوضاعفي الحدود مع دولة اثيوبيا، مشيدا بالجهود التى بذلتها القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعاَ عن الأراضي وتأميناَ للحدود.وأشارت صحف الخرطوم إلى تحقيق الجيش اليمني أمس، تقدماً ميدانياً جديداً شمال محافظة الجوف بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.وأخبرت عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود امس المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الانتباه صحف السودان إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وصل، أمس إلى 81 مليونا و392 ألفا و599 حالة.// انتهى //10:23ت م0016