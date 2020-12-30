القنفذة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأجرت مختبرات "مستشفيات صحة القنفذة" خلال العام الحالي 2020م، عدد 3700312 فحصاً مخبرياً متنوعاً للمرضى، إضافةً إلى إجراء 4120 فحصاً مخبرياً لبرنامج الزواج الصحي.وأوضحت "صحة القنفذة" أن إجمالي عدد الوحدات الدموية التي جمعت من المتبرعين بلغ 13531 وحدة دم ومشتقاته، كما تم تنفيذ عدد 86 حملة للتبرع بالدم.مما يذكر أنه تم تأمين عربة تبرع بالدم متنقلة حديثة، وذلك للإستفادة منها في إقامة حملات التبرع بالدم الميدانية.كما تم مؤخراً تدشين العمل في المختبر الآلي في مستشفى القنفذة العام، ويتميز هذا المختبر بأنه يقوم بعمل جميع الفحوصات الأساسية والتخصصية بطريقة آلية بشكل كامل بدلاً من الطريقة اليدوية السابقة.كما يتميز المختبر بالسرعة في إصدار النتائج وسرعة إرسالها للنظام الإلكتروني في المستشفى بشكل أوتوماتيكي وسهولة حفظ العيّنات وإسترجاعها عند الحاجة إليها، إضافةً إلى ذلك يستقبل المختبر الآلي أعداد كبيرة من العيّنات بنفس الوقت وسرعة إستخراج النتائج ويعد هذا النظام الآلي من أحدث التقنيات في عالم المختبرات والتحاليل الطبية.كما أن مختبر وبنك الدم في مستشفى جنوب القنفذة تتوفر فيه أحدث التقنيات والتجهيزات المتقدمة ومنها جهازReal time quantitative PCR Analyzer (COBAS AMPLIPREP-COBAS TAQMAN)، الذي يقوم بعمل التحليل النوعي والكمي للفيروسات مثل الفيروس الكبدي الوبائي (ب)، (ج)،ويعد فحصًا تأكديًّا بعد عمل الفحوصات المبدئية، والعد الفيروسي يساعد على تحديد كمية الفيروس ونشاطه في الجسم، وبالتالي تبدأ خطة علاج المريض؛ حيث يخدم وحدة المناظير والكبد في المستشفى، وكذلك يستقبل عينات مستشفيات المحافظة.// انتهى //10:34ت م0019