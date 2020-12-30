الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساحتفى مجلس "نساند™" في مركز الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمراً جديداً، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف ورفد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال.ووقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاماً في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.وبموجب هذه الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع "منشآت" لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم شركة BASF بعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار™، في حين ستعرض شركة اميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.ويأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة "نساند™" التي أطلقتها (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية المملكة 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.ومن شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع، خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة نساند يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.مما يذكر أن مجلس نساند™ يضم في عضويته إلى جانب (سابك)، كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمبادرة (سابك) للتوطين "نساند™" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.// انتهى //11:22ت م0030