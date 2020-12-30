حائل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسنضم أدبي حائل أمس، ورشة عمل تعريفية بمبادرة "تلبية"، تهدف إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإسهام في الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال برامج نوعية وبسواعد وطنية فاعلة.وبين رئيس مجلس إدارة مبادرة "تلبية" المهندس سعدون السعدون أن المبادرة تضم مجموعة من المواطنين المبادرين والمفكرين وبيوت الخبرة ورجال وسيدات الأعمال من جميع التخصصات يعملون من خلال نموذج عمل توعوي استثماري مبتكر مبني على استراتيجية تكاملية شمولية رقمية، من شأنها أن تسهم في دعم القطاع الخاص وتحفز البنوك والجهات المانحة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني للتكامل في التصدي للتحديات الوطنية.// انتهى //11:22ت م0031