الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن طريق الاتصال المرئي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام 1442هـ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج أرقام التوظيف ومؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات استراتيجية الصندوق، ونمو مؤشر رضا المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق.واستعرض مجلس إدارة "هدف" عدداً من التوصيات الناتجة من أعمال اللجان المنبثقة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، من ضمنها اعتماد مبادرة "برنامج العمل المرن" وطرحها في سوق العمل بداية العام 2021م، التي تعد استحداث لنمط عمل جديد وتحفيز ومميزات لمنشآت القطاع الخاص وأثر إيجابيا على سوق العمل.// انتهى //11:29ت م0033