الجزائر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بعودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده أمس، بعد رحلة علاجية في ألمانيا من فيروس كورونا الذي أصيب به في منتصف أكتوبر الماضي، مبرزةً تأكيد الرئيس الجزائري على مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.وأبرزت المباحثات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، لافتةً النظر إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وتوفير اللقاح المضاد له في الجزائر.وتحدثت صحف الجزائر عن الاجتماع المرتقب عقده اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، استجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمشاركة الفاعلين في مسار تسوية النزاع لبحث مستجدات العملية السياسية وفقا لأجندة ومخرجات ملتقى الحوار الليبي.وتطرقت في تقارير دولية أخرى إلى الوضع في مالي، مخبرة عن مقتل ثلاثة جنود فرنسيين، في انفجار لغم أرضي استهدف عربتهم المدرعة التي كانت تقلهم بمنطقة هومبوري وسط مالي، ليرتفع عدد قتلى القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل إلى 47 قتيلا منذ عام 2013.// انتهى //11:35ت م0034