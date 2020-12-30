الجوف 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في الجوف خدماتها لـ 41600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:52ت م0041