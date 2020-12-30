أملج 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعادة بلدية محافظة أملج تأهيل وتطوير حديقة الخزان، من خلال العمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مزوده بشبكة ري ذاتية، كما شملت أعمال التطوير إحاطة جوانب الحديقة بالحجر القرانيتي المحلي .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي أن البلدية حريصة على تطوير وتأهيل حدائق المحافظة لتحقيق أحد معايير جودة الحياة، وأنها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، داعياً الجميع المحافظة على هذه المكتسبات والاستمتاع في استخدام المرافق العامة وعدم العبث بها لينعم بها الجميع.// انتهى //11:53ت م0042