تونس 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي ونظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.وأشارت في شأن آخر إلى تسجيل تونس 1598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتابعت صحف الأربعاء في الشأن المغاربي تأكيد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما اتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، والحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون الذين ضاقوا ذرعا من تداعيات شن الحروب.وأشارت إلى عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده بعد رحلة علاجية بألمانيا دامت حوالي شهرين بسبب مضاعفات مرض كورونا.وكتبت عن مواصلة الخرطوم وأديس أبابا حشد قواتهما، ووضعها في حالة تأهب قصوى، بعد إعلان السودان سيطرته على كل الأراضي الحدودية التابعة له، في وقت تعهدت فيه إثيوبيا باتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها.ولم تغفل صحف تونس تطورات الوضع الوبائي في العالم ،مشيرة إلى بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 81 مليوناً، و759 ألفاً و202 حالة إصابة. وفق منظمة الصحة العالمية.// انتهى //12:01ت م0043