الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسرفع محمد بن عبدالله الحمود خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولــــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء بترقيته على وظيفة مستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الخامسة عشر.كما أعرب الحمود عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على دعمه المتواصل وتحفيزه لكافة العاملين بالوزارة داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.// انتهى //14:58ت م0080