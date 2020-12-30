بريدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين المدينة الطبية بجامعة القصيم والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث.وقع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود، ومعالي المشرف العام التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض.ونصت بنود الاتفاقية على الشراكة والتعاون في وضع السياسات والإجراءات ومتابعة تنفيذها في المدينة الطبية بجامعة القصيم لضمان أعلى مستوى من الرعاية والخدمات الآمنة للمرضى، ولتحسين تجربة المريض، وتقديم التعليم والتدريب المستمر لموظفي المدينة الطبية بالجامعة ، وتحديد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي يواجهها القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وكل ما من شأنه تطوير الشراكة الصحية بين الجهتين لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية والتدريب وأساليب العمل والتقنيات وتعزيز النظام الصحي والبحثي ، والسعي المشترك على نقل المهارات والخبرات لدعم الخدمات الصحية وتحسين المهارات المهنية للعاملين الصحيين في كلا الجهتين.وعد الأمير فيصل بن مشعل مثل هذه الاتفاقيات تفعيل واقعي لمبدأ التنسيق الذي هو مرتكز للنجاح وعنصر أساسي للتميز وتبادل الأفكار والخبرات, حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز وتحسن الجودة المقدمة في المستشفى الجامعي لخدمة المستفيدين منه، منوهاً بما تتلقاه الخدمات الصحية من دعم ومتابعة سخية من قبل الحكومة الرشيدة، مثنياً على جهود معالي مدير الجامعة في جذب مثل هذه الشراكات وتشجيع الطلبة على المساهمة في خدمة المرضى والإفادة من مبادراتهم وجهودهم في مضاعفة دورهم بتعزيز الخدمة الصحية.حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل جامعة القصيم الدكتور محمد السعوي ، والمدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الدكتور خالد الحصيص.// انتهى //14:59ت م0081