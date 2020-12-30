‎الباحة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس وعدد من منسوبي الفرع.ودشن سموه خلال الاستقبال برنامج "الأسرة والإجازة", الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية في جميع مناطق المملكة تزامناً مع بداية إجازة الربيع، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن أهداف البرنامج الذي يأتي تجسيداً لعناية الوزارة بأفراد المجتمع على فئاتهم كافة خاصة فئة الشباب والشابات بتوعيتهم وإرشادهم بكل ماينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة, حيث يشمل البرنامج عدة دروس ومحاضرات وكلمات وعضية سواء حضورية أوعن بعد.من جانبه ثمن الرويس لسموه اهتمامه بهذا الجانب الذي يساعد على رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع، الأمر الذي يعكس توجه القيادة الرشيدة نحو تأصيل مفهوم الانتماء لهذا الوطن المبارك والتمسك بتعاليم الدين الحنيف.// انتهى //15:01ت م0084