الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مبادرة الأمير فيصل بن بندر لتنمية المجتمع المحلي بالمحافظات "تمكين".جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز الزكري و المدير التنفيذي لجمعية ريف الخيرية أسامة الزعير.وتهدف المبادرة إلى بناء خارطة حرارية عن الاحتياجات التنموية في المحافظات و توحيد جهود كافة المعنيين لمعالجة الفجوة التنموية و بناء اهداف استراتيجية ومؤشرات تشارك فيها كافة المحافظات و معرفة المحافظات الأشد احتياجاً وتوجيه الدعم لها.ونوه سموه بأهمية المبادرة لتنمية المجتمع وتمكينه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي و مستشار أمير منطقة الرياض خالد الربيعة .// انتهى //15:01ت م0085