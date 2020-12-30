إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.95 % أي ما يعادل 412 نقطة، وأقفل عند مستوى 43694 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 227.301.619 سهماً، تم تداولها على أسهم 388 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 275 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 96 شركة، لتستقرت قيمة أسهم 17 شركة.// انتهى //15:02ت م0086