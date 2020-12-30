سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الممرضة دلال بنت سعود الشمري لحصولها على جائزة الممرضة المتميزة من المملكة ، وذلك ضمن حملة " معنا بكل لحظة " التي أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ترافقه الممرضة دلال الشمري ، و عدد من المسؤولين في صحة المنطقة .وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للممرضة على جهودها وإخلاصها في عملها ، منوهاً بجهود الكوادر الطبية بصفة عامة على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل الحفاظ على صحة الإنسان في هذه البلاد .من جهته ثمن مدير صحة الجوف لسموه دعمه وتشجيعه للقطاع الصحي بصفة عامة وللمتميزين على وجه الخصوص .//انتهى//15:02ت م0087