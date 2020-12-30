عام / سمو أمير الجوف يكرم الممرضة دلال الشمري لحصولها على جائزة الممرضة المتميزة
الأربعاء 1442/5/15 هـ الموافق 2020/12/30 م واس
سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس
كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الممرضة دلال بنت سعود الشمري لحصولها على جائزة الممرضة المتميزة من المملكة ، وذلك ضمن حملة " معنا بكل لحظة " التي أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ترافقه الممرضة دلال الشمري ، و عدد من المسؤولين في صحة المنطقة .
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للممرضة على جهودها وإخلاصها في عملها ، منوهاً بجهود الكوادر الطبية بصفة عامة على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل الحفاظ على صحة الإنسان في هذه البلاد .
من جهته ثمن مدير صحة الجوف لسموه دعمه وتشجيعه للقطاع الصحي بصفة عامة وللمتميزين على وجه الخصوص .
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15:02ت م
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