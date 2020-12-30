تبوك 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة لاستقبال لقاح فيروس كورونا, كما اطلع على التجهيزات والإجراءات التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة في مركز اللقاح بالمنطقة.وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبي صحة تبوك، منوهاً بما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام من القيادة الرشيدة ، وما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل.من جانبه ثمن الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.// انتهى //15:57ت م0108