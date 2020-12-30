الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسحقَّق محمد بن عبدالله الدوسري المركز الأول في فئة "الفحل وإنتاجه" للون "المجاهيم"، في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُختتم غداً، بإقامة أشواط الرموز في مسابقات الهجن التي تُقام على ميدان رماح.وجاء حمد بن راشد المري في المركز الثاني، فيما حلَّ الإماراتي الرامس بن صالح المنهالي في المركز الثالث، وسالم بن هادي المري في المركز الرابع، والإماراتي محمد بن عوض المنهالي في المركز الخامس.وكان شوط التحكيم النهائي لفئة "الفحل وإنتاجه" للون "المجاهيم" أقيم في 16 ديسمبر الحالي، وأعلنت النتائج أمس، حيث يتأخر إعلان النتائج لقرابة الأسبوعين بسبب خضوع الإبل الفائزة لتحليل (DNA)، ويُخضِع نادي الإبل، الفحل الفائز وإنتاجه لفحوصات وراثية دقيقة، حيث يتم سحب العينات بأحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال، والمعتمدة من الجمعية الدولية لعلم وراثة الحيوان، وتطبق مقاييس عالية جدًّا في عملية التحرِّي الوراثي.يُذكر أنَّه من حق المالك بعد ظهور نتائج تحليل (DNA) مراجعة لجنة المخالفات والعقوبات، من أجل الحصول على الشريحة غير المطابقة للفحل، لمعرفة أي بكرة أو قعود لا ينتمي للفحل.// انتهى //15:58ت م0109