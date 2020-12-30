حجة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقدمت العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م، خدماتها في قسم الطوارئ لـ 502 مستفيد، ولقسم الباطنية 289 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 124 مستفيدًا، ولقسم المصابين بالأوبئة 398 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف قدمت الخدمات لـ 684 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 101 مستفيد، ولقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدا ، ولقسم التوليد 3 حالات، ولقسم التغذية العلاجية 144 مستفيداً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات و 5 حملات للرش الضبابي.كما استفاد من قسم المختبر 530 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1.469 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 384 مستفيداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 821 فرداً.//انتهى//15:58ت م0110