الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستعرض مسرح الإبداع في وزارة الصحة نجاحات وتميز الكوادر الصحية الوطنية خلال الفعالية التي أقامها أمس مركز الإبداع في الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية.وسُلط خلال المسرح الضوء على العديد من التجارب الثرية لهذه الكوادر, وطرق تغلبهم على عدد من المصاعب التي كانت تواجههم في الحياة.وتحدثت الدكتورة شهيانة المتروك دكتوراه الفيروسات الطبية, عن معاناتها مع التأتأة وتجربتها في التغلب عليها، فيما استعرض الدكتور عبدالرحمن المسند استشاري قسطرة قلب أطفال رحلاته التطوعية في تطبيب قلوب الأطفال حول العالم، كما تناول الدكتور طلحة خوجة استشاري جراحة عظام قصة نجاحه في التغلب على العادات السيئة وممارسة نمط حياة صحية.فيما روت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الفارس حكاية إبداع في احتوائها مواهب أطفال التوحد والاستثمار فيهم، وشارك الدكتور فارس المياح استشاري فيزياء طبية مخترع طريقة لعلاج الأورام السرطانية بالأشعة فوق البنفسجية, كما تناول الدكتور محمد الحاجي دكتوراة العلوم السلوكية والاجتماعية فقرة "التعاضد .. هكذا ننجوا".مما يذكر أن مسرح الإبداع يقام سنوياً في جميع مناطق ومحافظات المملكة بإشراف مركز الإبداع في وزارة الصحة بهدف تنمية وتشجيع مهارات الإبداع لدى منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة من خلال استقطاب مبدعين وملهمين وأصحاب قصص النجاح لتعزيز ثقافة الإبداع التي تسهم في تطوير العمل وإيجاد ثقافة جديدة لمنسوبي الوزارة.// انتهى //15:59ت م0111