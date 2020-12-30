جوهانسبورغ 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسشددت جنوب أفريقيا القيود المفروضة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وبعد تجاوز الإصابات حاجز المليون إصابة.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب متلفز، إن مجلس الوزراء قرر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات الملاهي الليلية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة.وأضاف أنه "يتعين علينا الآن تسوية المنحنى لحماية قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا وتمكينه من الاستجابة بفعالية لهذه الموجة الجديدة من العدوى".// انتهى //15:59ت م0112