بريدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية والميز التنافسية في المنطقة.وأكد أمين الغرفة محمد الحنايا، حرص الغرفة وسعيها لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً لطموحات وتطلعات سمو أمير المنطقة، ورغبته الملحة في كل ما يسهم بنمو اقتصاديات المنطقة، ويعزز أواصر التكامل والتعاون والتطلعات، مشيراً إلى ما تمتاز به منطقة القصيم من ميز تنافسية وبيئة خصبة جاذبة للاستثمار في عدة مجالات وقطاعات أبرزها القطاع الزراعي والتمور والتعدين والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات والامتيازات التي تمتلكه المنطقة.من جانبه أكد السفير السنغافوري الاستعداد التام للتعاون والتكامل فيما يخدم الجميع.// انتهى //16:00ت م0113