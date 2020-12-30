‎الباحة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، توقيع 3 اتفاقيات، بين غرفة الباحة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة محمد المعجباني ومركز مبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بالعضو المنتدب للمركز الدكتور عصام كوثر.وتضمنت الاتفاقية مجال التدريب وتسويق وإدارة البرامج التدريبة في عدد من البرامج التدريبية للمساهمة في نشر ثقافة التدريب وتطويره وخدمة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى مجال الاستشارات النوعية والمتخصصة وفق أعلى المعايير المهنية والمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة, وتوفير الخدمات الاستشارية والدارسات المتخصصة والمساهمة في تحقيق ايرادات ذاتية, وبرنامج تمكين وتأهيل وتدريب وتطوير رواد الاعمال بمنطقة الباحة، وابتكار وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم وتشجعيهم للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.من جانبه أوضح الدكتور عصام كوثر أن الاتفاقيات تأتي لتفتح العديد من النوافذ لشراكة متواصلة وتعاون وتطوير للعمل المشترك بين مركز المبدعون والغرفة التجارية، في التدريب والتطوير والدراسات.من جهته نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الباحه بدعم سمو أمير المنطقة الدائم لأنشطة وبرامج الغرفة والقطاع الخاص بالمنطقة.حضر التوقيع وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.//انتهى//16:12ت م0120