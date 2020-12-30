بريدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأكد معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود, أهمية المشاركة في الاختبارات الدولية لإبراز المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعليم في المملكة، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير التعليم، ودعمه ليتميز على المستويين المحلي والعالمي.ونوه معاليه خلال كلمته في الندوة التي أقامتها كلية التربية -عن بعد- اليوم، بعنوان "دور المشاركة المجتمعية في تعزيز نتائج المملكة في الاختبارات الدولية"، بحرص معالي وزير التعليم، على أن تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها والمستوى الذي بأمله الجميع ويتطلع إليه في مثل هذه الاختبارات وغيرها من التصنيفات التي تعكس واقع ما يطمح إليه في التعليم بالمملكة.من جانبه عد عميد كلية التربية الدكتور خالد الحميضي, الاختبارات الدولية أداة مهمة لتقويم الأنظمة التعليمية ومساعدة الدول على تحديد جوانب القوة والضعف لديها للعمل على تحسين وتجويد عملياتها، لافتًا النظر إلى أن وزارة التعليم أولت الاختبارات الدولية كاختبارات "TIMMS" اهتماما كبيرًا، وعملت على نشر ثقافة الاختبار وأهمية المشاركة التنافسية فيه خصوصاً في نسخة 2019 مقارنة بالاختبارات السابقة التي عانت ضعف الدافعية وغياب الوعي بأهميتها.وناقشت الندوة عددًا من المحاور المتعلقة بدور المشاركة المجتمعية في تعزيز نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ومنها: دور إدارات التعليم والمؤسسات التعليمية والمدارس في تحقيق إنجازات مشهودة في نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ، ودور المعلمين والهيئة التعليمية في تعزيز نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ، ودور الأسر وأولياء الأمور في تعزيز نتائج المملكة في الاختبارات الدولية.// انتهى //16:21ت م0122