جدة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسقام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم بالوقوف علي سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة ، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي ، وعدد من قيادي صحة جدة .واطّلع معاليه على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن ، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة والتحقق منها، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح .كما زار معالي وزير الصحة أيضاً العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح .وفي الختام التقى الدكتور الربيعة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء وجودهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح ، حيث أبدو إعجابهم بالخدمات المقدمة من قبل الوازرة، التي تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة .وقدم معالي الوزير الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز والدور الذي يقومون به للسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وتقدم العناية الصحية لهم .// انتهى //17:55ت م0146