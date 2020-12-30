لواندا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسمنح الاتحاد الأوروبي أنغولا قرضا بقيمة 20 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.وأشارت وسائل إعلام محلية اليوم إلى أن تنفيذ هذا التمويل سيتم على شكل "دعم للميزانية".مما يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في انغولا بلغ 17371 ، فيما بلغ عدد الوفيات 403 حالات.// انتهى //17:57ت م0148