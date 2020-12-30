بيروت 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على تجاوز السياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة، وتوجهت نحو مجرى النهر الفاصل، حيث قامت بعملية تفتيش ومسح على طول مجرى النهر، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء لبنان الجنوبي -لا سيما فوق منطقة الزهراني- على علو متوسط وصولا إلى بيروت.من جهتها أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأنّ زورقا حربيا تابعا لسلاح البحر الإسرائيلي أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالي 166 مترا.وفي بيان آخر كشفت قيادة الجيش عن أنّ دورية من مديرية المخابرات أوقفت ثلاثة شبان حاولوا اجتياز السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة غير طبيعية، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي بإطلاق النار فوق رؤوسهم، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.// انتهى //18:00ت م0150