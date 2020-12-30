الدمام 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم بمدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة المهندس عثمان العثمان .ونوه سموه بالدور المهم للنقل العام في تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية، ودعم الصناعات الوطنية وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، مبيناً أن النقل العام يعدّ واحدة من ركائز صناعة الاقتصاد المتنوع، تسهم في تعزيز التجارة البينية، والتبادل الاقتصادي، إضافةً لدور النقل العام في تحقيق مفاهيم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استغلال الطرق والمسارات المخصصة للنقل.وأشار سموه لضرورة تكثيف الجهود الرقابية، وتوعية المجتمع بآليات الإبلاغ عن المخالفات، وحث المجتمع على تقديم المقترحات التطويرية لقطاعات النقل العام، متمنياً سموه للهيئة والعاملين فيها التوفيق في مهام عملهم.من جهته قدم مدير فرع هيئة النقل العام شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للهيئة وانطلاقة أعمال فرعها في المنطقة، مبيناً أن الهيئة تعمل مع مختلف القطاعات لتعزيز دور النقل العام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز معايير السلامة والأمن في العمليات التشغيلية.// انتهى //18:02ت م0151