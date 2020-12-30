بغداد 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على تدعيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات، من خلال تعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة, والتفاهمات والبروتوكولات المبرمة بين البلدين .وعبّر الرئيس العراقي -أثناء استقباله بمكتبه في بغداد اليوم السفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم محمد موسى- عن سعادته لمستوى العلاقات بين العراق ومصر في مختلف المجالات.من جانبه، أكد السفير المصري عزم بلاده على توسيع آفاق التعاون البنَّاء مع العراق في مختلف المجالات, بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.// انتهى //18:02ت م0152