الكويت 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 150298 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 933 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي بشفاء 228 حالة من الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 146284 حالة.// انتهى //18:06ت م0153