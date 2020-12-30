الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واستعتمد مزارع إنتاج الهجن السعودية على أشواط السن الصغيرة "الحقايق - واللقايا - والجذاع" كمخزون مستقبلي يتيح لها التقدُّم وحصد الألقاب والرموز، ذلك ما يؤكِّده خبير الإبل فهد بن قايل، مشيراً إلى أنَّ مشاهدة مستوى المنافسة في الانطلاقات والتوقيتات في سباقات الهجن بالنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يثبت تركيزهم على الإنتاج وقدرات المطايا في السن الصغيرة.وبيّن ابن قايل أنَّ الهجن السعودية تراهن على السن الصغيرة، شأنها شأن ميادين المملكة، وعزب الخليج عامة، معتمدة على الله ثم على أشواط السن الصغيرة "سن الحقايق، وسن اللقايا، وسن الجذاع"، مبرِّرا ذلك بأنَّ السن الكبيرة التي تشمل "الحيل" و"الزمول" غالبًا ما يسيطر على أشواطها المؤسسات الكبيرة، وهجن أصحاب السمو الأمراء والشيوخ.وتعقيبًا على فوز المطية "تعزيز" في الشوط الأول من الفترة المسائية للقيا بكار وقعدان، أوضح ابن قايل أنَّ المنافسة القوية تثبت الفوز لمستحقه، فلا يُستغرب ممَّن يخطف المركز الأول، مشيرًا إلى أن انطلاقة القعدان شهدت مشاركة أسماء كبيرة، ولها وزنها على منصات الرموز.// انتهى //18:12ت م0157