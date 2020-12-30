الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسبدأت لجنة الاستزراع بنادي الإبل في تنفيذ خطتها لتنمية الغطاء النباتي في منطقة الصياهد التي تقام فيها فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث تستهدف الخطة زراعة نصف مليون شجرة في جميع المناطق المحيطة بالمهرجان بأصناف مختلفة ومتنوعة من النباتات.وأوضح رئيس لجنة الاستزراع في المهرجان قنيص الخالدي أن الخطة الإستراتيجية تأتي ضمن الدور الريادي لنادي الإبل في العناية بالبيئة، كما خصص النادي لجنة عليا للاستزراع برئاسة مدير إدارة الغابات والتشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور قتيبة السعدون، مشيراً إلى أن اللجنة نفذت المرحلة الأولى من خطتها بغرس 6500 شجرة برية، وركزت اللجنة على ثلاثة أنواع وهي الطلح النجدي والسدر البري والغاف الخليجي.ويبين الخالدي أن اللجنة عكفت على تقديم دراسة شاملة للمراحل التي تكفل تنمية الغطاء النباتي، مشيراً إلى أن 500 ألف بذرة برية منوعة من نباتات الرمث والأرطى والشنان والعرفج والنفل والبابونج والرقروق والخزامى نثرت مع دخول "الوسم"، كما أشركت اللجنة خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 80 متطوعاً من خلال جمعية آفاق خضراء ورابطة رماح الخضراء للإسهام في تقديم الخدمة المجتمعية ورفع نسبة التطوع حسب رؤية 2030.وأفاد الخالدي أن لجنة الاستزراع تعكف على مراقبة نمو الغطاء النباتي ودراسة نجاح الأشجار ومدى تقبل التربة لها، مع حرصها على تزمين المراحل المقبلة لتحقيق الأثر المطلوب خلال مواسم الزراعة التي تتناسب معها.// انتهى //18:15ت م0159