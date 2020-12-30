الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزير التعاون في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:15ت م0160