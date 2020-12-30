المنامة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأدانت البحرين الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف مطار عدن بالجمهورية اليمنية أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن ودعم مملكة البحرين للجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق للأمن والاستقرار والسلام.// انتهى //18:49ت م0172