الجزائر 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري والأمن الجزائري في عمليات متفرقة خلال أسبوع 298 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحداتها أوقفت في عدد من المدن 96 مهربًا في عمليات متفرقة، وصادرت ما يحملونه من عتاد.وأضاف أن وحدات من حرس الحدود البحري والأمن الجزائريين أوقفت في عمليات منفصلة 202 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.من جهة أخرى، أشارت المصادر نفسها إلى أن وحدات أخرى من الجيش قبضت على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة خنشلة وتمنراست، ودمرت 4 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس، و7 مخابئ للإرهابيين بعد كشفها بمحافظة جيجل .// انتهى //18:51ت م0173