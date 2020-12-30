أبوظبي 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأدان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن اليوم.وقال الجروان في بيان له: إن المجلس العالمي للتسامح والسلام باسم جميع أعضائه وشركائه حول العالم يدينون مثل هذا العمل الإرهابي المروع، الذي يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني والأبرياء والمدنيين، والذي يوضح بشدة نية الجانب الحوثي الذي يستمر في تأجيج الأوضاع وتقويض عملية السلام والوقوف في وجه بناء وتنمية اليمن.وأكد أن المجلس يقف دوماً خلف الحكومة اليمنية وأمن واستقرار وسلامة اليمن وشعبه الكبير، ويدين بشدة مثل هذه الأعمال والتفجيرات، داعياً باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الجهات التي تسعى لتدمير اليمن والاستمرار في سلب إرادة الشعب اليمني واستنزاف مقوماته.// انتهى //19:05ت م0174