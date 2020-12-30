بروكسل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واساختتم الاتحاد الأوروبي والصين اليوم من حيث المبدأ المفاوضات بشأن اتفاقية شاملة للاستثمار.وتأتي هذه الصفقة في أعقاب مكالمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نيابة عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقالت المفوضية الأوربية في بروكسل: إن الصين التزمت بمستوى أكبر من الوصول إلى الأسواق للمستثمرين في الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك بعض افتتاحات الأسواق الجديدة المهمة.وتتعهد الصين أيضًا وفق بيان أوروبي بضمان معاملة عادلة لشركات الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من المنافسة على مستوى أفضل من اللعب في الصين، بما في ذلك الضوابط للشركات المملوكة للدولة وشفافية الإعانات والقواعد ضد النقل القسري للتكنولوجيات.// انتهى //19:08ت م0175