الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليوم ، ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان.وأضاف: نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، كما نؤكد مجددا وقوف جمهورية ‎جيبوتي حكومة وشعبا مع شعب ‎اليمن الشقيق ودعم سلطاته الشرعية وكل ما يؤدي إلى استعادة أمنه واستقراره الذي هو جزء مهم من أمن منطقتنا".وكانت حكومة جمهورية جيبوتي من الدول الداعمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وكذلك من الدول الداعمة والمؤيدة لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي.// انتهى //19:11ت م0176