طرابلس 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلن المتحدث الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا جان علام بدء اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الدائرة المغلقة بحضور مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مساء اليوم.وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.وقال جان علام: سيُعرض في جلسة اليوم عمل اللجنة القانونية، وسيتم تقديم مقترحات لحل المشكلة الدستورية.وأضاف أن أجندة الاجتماع تشمل أيضا مناقشة "سبل الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة"، مؤكدا استئناف المحادثات لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية.// انتهى //19:27ت م0179