الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسدشن مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج اليوم الخطة الإستراتيجية لكلية الملك فهد الأمنية للمدة من (2020 إلى 2030م) بعد اعتمادها ‏من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بحضور عددٍ من قيادات وزارة الداخلية وأركانات الكلية ومنسوبيها, وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات داخل حرم الكلية.وألقى مدير إدارة التميز المؤسسي رئيس اللجنة الدائمة لإعداد وثيقة الخطة الإستراتيجية العقيد الدكتور محمد بن علي القحطاني كلمة خلال الحفل المُعدّ بهذه المناسبة أوضح فيها أن كلية الملك فهد الأمنية واكبت العمل المؤسسي والإستراتيجي من خلال إنشاء وحدة تنظيمية تُعنى بالتخطيط الإستراتيجي، كان أولى ثمراتها انطلاق مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية التي دُشنت اليوم، وتميزت الخطة التي تمتد خلال المدة من (2020 إلى 2030م) بأنها من إعداد سواعد منسوبي الكلية ولله الحمد.وأفاد أن الكلية بدأت بالتنفيذ العملي من خلال إنشاء وحدة تنظيمية تُعنى بتحقيق الخطة الإستراتيجية وتشكيل لجنة دائمة لإدارتها.عقب ذلك شاهد الحضور فيلم الخطة الإستراتيجية الذي تناول الخطوات والمراحل التي تم من خلالها إعداد وثيقة الخطة الإستراتيجية.بعد ذلك دشن مدير كلية الملك فهد الأمنية الخطة الإستراتيجية، ثم ألقى كلمة ثمن فيها لسمو وزير الداخلية موافقته واعتماده وثيقة الخطة الإستراتيجية.وأوضح أن الخطة تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وتتماشى مع برامج تطوير وزارة الداخلية، حيث تسلحت بالنظريات العلمية الحديثة، والأدوات والنماذج المُحكمة، واطمأنت إلى الاستشارة الداخلية والخارجية ملتزمةً بالخطة الزمنية المحددة حتى اكتمل بناؤها -ولله الحمد- بسواعد منسوبيها.وقدم اللواء الدعيج شكره لرؤساء اللجان الرئيسة والفرعية على جهودهم الكبيرة ولكل من أُوكِل إليهم مهام في التحضير والإعداد والتنفيذ والمتابعة.عقب ذلك كرم مدير كلية الملك فهد الأمنية رؤساء وأعضاء اللجان المشاركين في إعداد الخطة، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //19:27ت م0180