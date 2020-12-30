الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأظهرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قدرات هائلة وتميزاً كبيراً خلال العام (2020)م، رغم كل ‏المعاناة التي عاشتها الرياضة العالمية مع تفشي "فايروس كورونا"، حيث شهد هذا العام ‏الكثير من الأنشطة والفعاليات والإنجازات لـ "الأولمبية السعودية" بقيادة رئيسها صاحب السمو ‏الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ‏اللذين قدما جهوداً جبارة جعلت من المملكة واجهة رياضية عالمية بدعم كبير من القيادة الرشيدة ‏التي تولي الرياضة والرياضيين الكثير من الأهمية تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".‏‏23 ينايرتأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020، عقب غياب ناهز الـ (24) عاما.‏‏27 ينايراحتفى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية بصقور الأخضر المتأهلين للأولمبياد في حفل استقبال حضره نخبة من نجوم ‏الأخضر الذين سبق لهم التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 1984م وأتلانتا 1996م.‏‏26 فبرايرالإعلان عن أكبر حدث رياضي في تاريخ الرياضة السعودية، المتمثل في "دورة الألعاب السعودية ‏الأولى"، إضافة إلى تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي لدورة الألعاب ‏الأولمبية طوكيو 2020م.‏8 مارستأجيل دورة الألعاب السعودية حتى إشعار آخر بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة ‏مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-‏COVID‏).‏16 مارسحرصاً على سلامة منسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، تفعيل نظام ‏العمل عن بُعد من خلال الخدمات الإلكترونية لجميع منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات ‏الرياضية.‏16 مارسأطلقت اللجنة الأولمبية السعودية حملة "#بتمرن_بالبيت", ضمن المساعي والجهود التي تقوم بها ‏تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد شهدت الحملة تفاعلاً كبيراً بين نجوم ‏الرياضة السعودية ومحترفيها والإعلام الرياضي وبين اللجنة الأولمبية التي نجحت في تحفيز حتى غير ‏الرياضيين على ممارسة الرياضة.‏24 أبريلشهد شهر أبريل الذي توافق مع شهر رمضان المبارك إطلاق اللجنة الأولمبية لفعالية مميزة حملت ‏اسم "سؤال الأولمبية"، الذي شهد طرح عدد من الشخصيات الرياضية البارزة سؤالاً موجها ‏للرياضيين والجمهور، كان من أبرزها صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وصاحب ‏السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل، وكذلك الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد ‏عيد.// يتبع //19:41ت م0182

‏30 أبريلإطلاق برنامج "جلسة الرياضيين" الذي تكوّن من عدة حلقات بمشاركة عدد من الرياضيين ‏البارزين على مستوى الرياضة السعودية، الذين تحدثوا عن تجاربهم المميزة، مسلطين الضوء على ‏الطريق الذي يجب أن يُنتهَج من أجل الوصول للقمة.‏23 يونيواحتفلت اللجنة الأولمبية العربية السعودية في حدث فريد من نوعه بـ "اليوم الأولمبي" عن بعد، ‏مستذكرة القيم الأولمبية الثلاث: الصداقة والاحترام والتميز مع جميع أطياف المجتمع.‏17 يوليوفي إنجاز جديد للمرأة السعودية، انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً باللجنة الأولمبية ‏الدولية.‏28 يوليوأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية قراراً بتعيين الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً لسمو رئيس ‏اللجنة.‏29 – 30 أغسطستنظيم منتدى اللاعبين الدوليين الأول من نوعه بالمملكة، الذي ناقش -بمشاركة قامات رياضية ‏عالمية- الكثير من الشؤون الخاصة بالرياضيين قبل وبعد الاعتزال.‏23 سبتمبراحتفلت اللجنة الأولمبية العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 90 عبر إبراز دور بعض لاعبي ‏المنتخبات السعودية المختلفة من القطاع الأمني والصحي خلال الجائحة.‏5 أكتوبردشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رسمياً ملف ترشح الرياض ‏لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.‏17 نوفمبرنظمت الأولمبية السعودية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية ‏لدول مجموعة العشرين".‏27 – 28 نوفمبرنظمت الأولمبية السعودية افتراضياً أول مؤتمر للقيادات النسائية في المنظمات الرياضية بالشراكة ‏مع الاتحاد الدولي للتايكوندو بوجود الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تحت ‏عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية".‏16 ديسمبروقع اختيار الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي على مدينة الرياض لاستضافة دورة ‏الألعاب الآسيوية 2034‏.// انتهى //19:41ت م0183