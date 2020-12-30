حائل 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة غرفة حائل في مقر الغرفة اليوم اجتماعاً بحضور مدير فرع وزارة التجارة بحائل بدر الصعيدي، وتم خلال الاجتماع اختيار عبد العزيز بن خلف الزقدي رئيساً لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من فهد الشمري ووائل الخليفي نائبين للرئيس، كما انتخب فارس السلامة ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية.وعبّر الزقدي عن شكره العميق لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيساً للغرفة، معرباً عن أمله في أن يتمكن المجلس من مواصلة قيادة غرفة حائل للنهوض والرقي بقطاع الأعمال بالمنطقة، مبيناً أن الأعضاء سيعملون يداً واحدة لتحقيق تطلعات رجال الأعمال وأهل المنطقة .// انتهى //19:50ت م0184