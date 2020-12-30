الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس اليوم الأربعاء اجتماعا له برئاسة محمد بن ناصر العجاجي، للاطلاع على عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال التي من أهمها التعليمات الواردة من اللجنة الأولمبية العربية السعودية بشان اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس أدارة الاتحاد السعودي للتنس وقد اعتُمد مايخص الاتحاد حيال ذلك.وصادق المجلس على الحساب الختامي للسنة المالية 2020، بعد إعداد الحساب الختامي وعدم وجود ديون والتزامات مالية مع نهاية فترة المجلس الحالي وذلك بعد التقرير المعد من المحاسب القانوني للجنة الأولمبية العربية السعودية، والالتزام باللوائح والأنظمة وحوكمة وإصلاح جميع العمليات المالية والإدارية في الاتحاد.// انتهى //20:27ت م0189