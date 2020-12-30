الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسرأس مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم، الاجتماع المرئي الذي أقيم مع مجموعة من مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في وزارة الصحة.وتناول الاجتماع التعريف بالخدمات المقدمة في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض وبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يضمن توحيد الإجراءات وربطها وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة والخدمات اللازمة للمستهدفين.ويأتي الاجتماع ضمن جهود الفرع في تطوير الخدمات المقدمة لمستفيديه من جميع الفئات من خلال مد جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.// انتهى //20:51ت م0195