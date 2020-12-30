الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسلا تتوقَّف رحلة الهجن نحو اكتساب الألقاب والرموز على الكيلومترات التي تجتازها في ميدان السباق، لكنَّها تستدعي رحلة طويلة تبدأ من جينات سلالتها في المجال، مرورًا بتغذية تنتج الأقوى، ووصولاً إلى عناية مستدامة يقودها "المضمِّر" نحو تحقيق توقيتات زمنية فارقة في كل شوط.وخلال مشاركته بالنسخة الخامسة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يبيِّن محلِّل الإبل البحريني عادل الكعبي أنَّ المطايا التي تحقِّق السبق في الأشواط التنافسية يقف خلفها مضمِّرون ناجحون، يستطيعون قراءة كل شوط، وتوزيع الجهد ومخزون الطاقة لدى "المطية" حسب تاريخ معرفته بها وبقدراتها، مضيفًا أنَّه خلال كل شوط نرى كيف يقود المضمِّر المطية نحو المقدِّمة، ثم الثبات بين المركز الثالث والرابع، قبل 1,5 كلم محافظًا على مركزه، وعندما يصل لـ 300 متر الأخيرة يصدر أوامر أخرى لتنتزع الشوط بجدارة.ويبيِّن خبير الإبل فهد بن قايل أنَّ المضمِّر يهتم بالإبل وهي في شهورها الأولى لمعرفة الناقة السبوق، وقبل الدخول في المسابقات كل مالك يعرف مطيته ومدى جاهزيتها للمشاركة، مضيفًا أنَّ الملَّاك يعتمدون على المضمِّرين في حسم قرار المشاركة حسب السباقات وتوقيت الشوط، وذلك لأنَّ المضمر قائد الرحلة بمعرفته لها.وبدوره يؤكِّد مالك الهجن مهدي العرجاني أنَّه ومن خلال خبرة ثلاثة عقود في "التضمير"، يعتمد في تهيئة مطاياه المشاركة في سباق الهجن على العناية المستمرة، ابتداءً من اكتشاف السبوق بين إبله، وذلك عبر اكتشافها بعد فطامها بشهر ونصف أو شهرين، ثم يعتني بتغذيتها وبالفيتامينات لتقوِّي قدراتها، إضافة إلى "تفحيمها" لاكتساب اللياقة البدنية وتحفيزها بتقديم وجبات "المضحى" الصباحية، و"العشي" المسائية، ويحرص على سيرها لمسافات طويلة دائمًا.ويذكر العرجاني أنَّ الاستعداد لدخول المنافسات يختلف حسب المطية، خصوصًا مع امتلاكها برنامجا متكاملا لا يتوقف ومستمر، وقد يكون مليئًا بالمشاركات في مختلف الميادين، ويستبق المضمِّر الركض بمضاعفة اللياقة، وتوزيع أوقات الراحة، معتمدًا على توفيق الله قبل كل شيء.فـ"المضمِّرون" قادة رحلة الهجن إلى الألقاب والرموز.// انتهى //20:52ت م0196